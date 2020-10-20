Делимся позитивом: веселые анекдоты 20 октября

Как называется ориентация, когда тебя возбуждают только деньги?
Если не отвечать девушке больше двух минут она заведет себе парня за это время специально чтобы преподать тебе урок.
- То ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет...
- Простите, а более точный прогноз погоды на сегодня у вас есть?
- Объясните, каким образом вы сбили этого прохожего?
- Я не сбивал его! Я остановился, чтобы дать ему пройти, а он от удивления упал в обморок.
Семейная пара играет в ролевые игры. Жена - доктор, муж - пациент.
- А вы женаты?
- Да.
- А жена красивая?
- Очень.
- Что, красивее меня?
Сбой системы на лицо. В глазах загорелся синий свет и надпись "critical еrrоr".