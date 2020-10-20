Делимся позитивом: веселые анекдоты 20 октября

Очередная коллекция веселых анекдотов для хорошего настроения, в которых про ориентацию, педиатрию и ролевые игры.

Как называется ориентация, когда тебя возбуждают только деньги?

Если не отвечать девушке больше двух минут она заведет себе парня за это время специально чтобы преподать тебе урок.

- То ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет...

- Простите, а более точный прогноз погоды на сегодня у вас есть?

- Объясните, каким образом вы сбили этого прохожего?

- Я не сбивал его! Я остановился, чтобы дать ему пройти, а он от удивления упал в обморок.

Семейная пара играет в ролевые игры. Жена - доктор, муж - пациент.

- А вы женаты?

- Да.

- А жена красивая?

- Очень.

- Что, красивее меня?

Сбой системы на лицо. В глазах загорелся синий свет и надпись "critical еrrоr".