Нет времени для грусти: вечерние анекдоты 20 октября

Единственный вид мужского занудства, который терпят женщины, когда он долго и подробно рассказывает, как заработал свой первый миллиард.
- Маш, не ходи с Танькой в лес. Она такая красивая, вас точно изнасилуют. Иди с Иркой.
- Мам, если я с Иркой пойду, меня за двоих изнасилуют!
- Молодой человек, ну что вы справляете нужду прямо на остановке?
- Предлагаешь потерпеть до трамвая?
- Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь.
- Это же сколько идиотов в мире встречали нынешний год дома в масках?
Заходит шеф к секретарше и видит, как она примеряет парик.
- Как вам не стыдно надевать шапку из волос, которые принадлежали другой женщине!
- А как вам не стыдно носить перчатки из кожи, принадлежащей другому козлу?