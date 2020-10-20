Нет времени для грусти: вечерние анекдоты 20 октября

Забавные анекдоты для поднятия настроения и удачного завершения дня, в которых про мужское занудство, нужду на остановке и Новый год.

Единственный вид мужского занудства, который терпят женщины, когда он долго и подробно рассказывает, как заработал свой первый миллиард.

- Маш, не ходи с Танькой в лес. Она такая красивая, вас точно изнасилуют. Иди с Иркой.

- Мам, если я с Иркой пойду, меня за двоих изнасилуют!

- Молодой человек, ну что вы справляете нужду прямо на остановке?

- Предлагаешь потерпеть до трамвая?

- Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь.

- Это же сколько идиотов в мире встречали нынешний год дома в масках?

Заходит шеф к секретарше и видит, как она примеряет парик.

- Как вам не стыдно надевать шапку из волос, которые принадлежали другой женщине!

- А как вам не стыдно носить перчатки из кожи, принадлежащей другому козлу?