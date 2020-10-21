Проснулся и тут же улыбнулся: утренние анекдоты 21 октября

Звонит жена мужу:
- Дорогой, у тебя проблема, я въехала в Мерседес, предложила ему рассчитаться натурой, он согласился!
- Так, а в чем моя проблема?
- Он говорит, что он гей!
Для девушек особый способ проверки возможности прохода через проем в заборе - если пролезла сумка, значит и сама пролезет.
Деду вызвали скорую 31 декабря. Врач был настолько пьян, что укол сделал вместо задницы в диванную подушку и уехал. Дед так ржал, что ему сразу полегчало!
Он сказал, что по форме груди может определить характер.
Грудь показывать не стала, сразу показала характер...
Когда-то все мухи были пчелами. Но быстро сообразили, что говна гораздо больше, чем цветочной пыльцы.