Улыбка с самого утра: позитивные анекдоты 22 октября

Эта подборка веселых анекдотов об старых кроссовках, муже-сантехнике, джентльмене и печальке с винцом зарядит позитивом на целый день.

Разговаривают два отца о питании:

– Я своего сына чем только не кормил: и орехи давал, и шоколад, и мед, а все равно растет дебил.

– Да, с генами ничего не поделаешь.

В любых отношениях наступает такой момент, когда кто-то один решает, что пора вести себя как обычно, а другой недоумевает, почему человек вдруг стал таким мудаком.

Вы заметили, что в сравнении с прошлыми годами окружающие стали как-то меньше кашлять?

В свадебное путешествие лучше ездить до свадьбы.

Коронавирус распространяют женщины, не один мужик с температурой 37,2 в магазин не попрется.