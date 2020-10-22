Улыбка с самого утра: позитивные анекдоты 22 октября

Разговаривают два отца о питании:
– Я своего сына чем только не кормил: и орехи давал, и шоколад, и мед, а все равно растет дебил.
– Да, с генами ничего не поделаешь.
В любых отношениях наступает такой момент, когда кто-то один решает, что пора вести себя как обычно, а другой недоумевает, почему человек вдруг стал таким мудаком.
Вы заметили, что в сравнении с прошлыми годами окружающие стали как-то меньше кашлять?
В свадебное путешествие лучше ездить до свадьбы.
Коронавирус распространяют женщины, не один мужик с температурой 37,2 в магазин не попрется.