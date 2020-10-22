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Четверг, 22.10.2020
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Улыбка с самого утра: позитивные анекдоты 22 октября

Улыбка с самого утра: позитивные анекдоты 22 октября
Обновлено 04:43 Сегодня Телеграф
Эта подборка веселых анекдотов об старых кроссовках, муже-сантехнике, джентльмене и печальке с винцом зарядит позитивом на целый день.

Разговаривают два отца о питании:

– Я своего сына чем только не кормил: и орехи давал, и шоколад, и мед, а все равно растет дебил.

– Да, с генами ничего не поделаешь.

В любых отношениях наступает такой момент, когда кто-то один решает, что пора вести себя как обычно, а другой недоумевает, почему человек вдруг стал таким мудаком.

Вы заметили, что в сравнении с прошлыми годами окружающие стали как-то меньше кашлять?

В свадебное путешествие лучше ездить до свадьбы.

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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