Веселое настроение - это легко: прикольные анекдоты 22 октября

Свежая порция улетных шуток о богомолах, кредите, мужчинах и женщинах и алкоголе специально для наших читателей!

Никакие “ok google” не сравнятся с “мааааааам”!

Заходит шеф к секретарше и видит, как она примеряет парик.

– Как вам не стыдно надевать шапку из волос, которые принадлежали другой женщине!

– А как вам не стыдно носить перчатки из кожи, принадлежащей другому козлу?

Если вы так уверены, что мужчины умнее женщин, просто посчитайте, сколько в среднем женщин снимают в марте с отколовшихся льдин, куда они приперлись на зимнюю рыбалку? Вот-вот...

-В магазине так хорошо работали холодильники, что продавщицы почти не старели.

В Петербурге жёстко задержали мужчину, который одел маску, а не надел.