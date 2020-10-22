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Четверг, 22.10.2020
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Россия переселила в Крым полмиллиона своих граждан: поможет ли новый план Зеленского вернуть полуостров
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Бывшие союзники предъявили Путину претензии по Карабаху и выступили за Азербайджан

Веселое настроение - это легко: прикольные анекдоты 22 октября

Веселое настроение - это легко: прикольные анекдоты 22 октября
Обновлено 11:21 Сегодня Телеграф
Свежая порция улетных шуток о богомолах, кредите, мужчинах и женщинах и алкоголе специально для наших читателей!

Никакие “ok google” не сравнятся с “мааааааам”!

Заходит шеф к секретарше и видит, как она примеряет парик.

– Как вам не стыдно надевать шапку из волос, которые принадлежали другой женщине!

– А как вам не стыдно носить перчатки из кожи, принадлежащей другому козлу?

Если вы так уверены, что мужчины умнее женщин, просто посчитайте, сколько в среднем женщин снимают в марте с отколовшихся льдин, куда они приперлись на зимнюю рыбалку? Вот-вот...

-В магазине так хорошо работали холодильники, что продавщицы почти не старели.

Улыбка с самого утра: позитивные анекдоты 22 октября

В Петербурге жёстко задержали мужчину, который одел маску, а не надел.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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