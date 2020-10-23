Доброго денечка! Свежие анекдоты на 23 октября

Предлагаем вам очередную смешную подборку шуток про отпуск, картавость, фигуре и платежках, которые рассмешат вас до слез.

– Доктор, у меня почему-то зубы пожелтели…

– Так осень же…

Береженого бог бережет, – сказал Кащей Бессмертный, надевая маску и перчатки перед входом в супермаркет.

Иногда играю в ролевые игры, типа я печенег, а холодильник - Киевская Русь. Совершаю набеги.

— Расскажи мне про свое хобби.

— Я люблю наблюдать за ядовитыми змеями в дикой природе. Знаешь, ни с чем не сравнится то чувство риска, когда ты смотришь на них вблизи и знаешь, что в любой момент они могут тебя укусить и...

— Ты работаешь в женском коллективе?

— Да.

Наконец-то наступил тот возраст, когда мой бунт уже никому не нужен, и я сама при первых холодах надеваю шапку.