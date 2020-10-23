Вечер пятницы должен быть веселым: анекдоты 23 октября

Идея для стартапа. Сделать с обратной стороны медицинской маски дворники, чтобы чесать нос.
Друзья. Хватит уже просить у меня в долг. У меня заканчивается фантазия, чтобы придумывать причину отказа.
Жена директора фармацевтической компании, производящей "Нурофен", никак не может придумать, как отказать мужу в интимной близости.
Девочки, если мужчина просит вас остаться, всегда уточняйте: остаться в девках, дурах, друзьями или до утра.
Врач - пациенту:
- Поздравляю.
- С чем?
- Судя по анализам, вы ни в чем себе не отказываете.