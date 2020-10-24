Сделайте утро веселым: уморительные утренние анекдоты 24 октября

Мне нравится моя зарплата, мне нравится моя работа, мне нравится мой мужчина, мне нравится моя страна…

Для тех, кто не понял - это медитация.

За каждой великой женщиной стоит мужчина, который делает фото для инстаграма каждый раз, когда она оглядывается.

Я усыновил снежного человека и не пойду тусоваться. Сами понимаете: жена, йети.

— Мне Вася сказал, что я самая хорошая девушка в мире. Мама, давай я приглашу его к нам домой?

— Лучше не надо. Пусть и дальше также думает.

Женщина и маньяк.

Женщина: - Насилуют! Помогите!

Маньяк: - Не ори, сам справлюсь!