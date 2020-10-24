Не тратим время на грусть: анекдоты 24 октября

- А я себе на днях айфон купила!

- И как? Не комплексуешь, что телефон умнее хозяина?

Конечно, болтун - находка для шпиона. Но вы даже представить себе не можете, какую ценность представляет шпион для болтуна!

Это раньше достаточно было потуже затянуть пояс, теперь, шоп не упали штаны надо еще надуть живот.

Жить нужно так чтобы перед сексом с тобой снимали крестик и произносили последнее слово.

Парень с девушкой прощаются у ее подъезда, она торопится, но парень не отпускает. Сказав что ей надо срочно позвонить, она забегает домой, но через минуту спускается к своему любимому. Вдруг из окошка показалась мама и закричала:

- Маша, ты почему в унитазе не смыла!