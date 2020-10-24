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Суббота, 24.10.2020
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Самое время улыбнуться: анекдоты 24 октября

Самое время улыбнуться: анекдоты 24 октября
Обновлено 16:55 Сегодня Телеграф

В последнее время лица нетрадиционной ориентации заявляют, что родители их поддерживают. Я прекрасно понимаю таких родителей. Будь мой сын геем, я тоже никогда бы не повернулся к нему спиной.

Если вы едите соленую или сладкую соломку и ни разу за всю пачку не сделали саблезубого тигра, то зачем вы ее вообще покупали?

Друг шарится по авто-сайтам, смотрит машины из недешевых.

- Машину себе выбираешь?

- Ага!

- На рабочий стол или в мобильный?

- Вы кем работаете?

- Фармацевтом.

- Значит, в аптеке работаете?

- Не, диск С форматирую.

Не тратим время на грусть: анекдоты 24 октября

- Я никогда не боялся фильмов ужасов, пока как-то раз во время просмотра девушка с криком "Милый, мне страшно!" не схватила меня за руку.

- И чего тут такого?

- Да, я же один смотрел...

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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