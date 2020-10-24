Самое время улыбнуться: анекдоты 24 октября

В последнее время лица нетрадиционной ориентации заявляют, что родители их поддерживают. Я прекрасно понимаю таких родителей. Будь мой сын геем, я тоже никогда бы не повернулся к нему спиной.

Если вы едите соленую или сладкую соломку и ни разу за всю пачку не сделали саблезубого тигра, то зачем вы ее вообще покупали?

Друг шарится по авто-сайтам, смотрит машины из недешевых.

- Машину себе выбираешь?

- Ага!

- На рабочий стол или в мобильный?

- Вы кем работаете?

- Фармацевтом.

- Значит, в аптеке работаете?

- Не, диск С форматирую.

- Я никогда не боялся фильмов ужасов, пока как-то раз во время просмотра девушка с криком "Милый, мне страшно!" не схватила меня за руку.

- И чего тут такого?

- Да, я же один смотрел...