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Воскресенье, 25.10.2020
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Украсим ваше утро веселыми анекдотами 25 октября

Украсим ваше утро веселыми анекдотами 25 октября
06:00 Сегодня Телеграф

Друзья подарили мне кружку с голой бабой.

Так жена кружку разбила, а бабу вообще прогнала!

- Вчера с зарплатой возвращался домой и в темном переулке подошла обалденно красивая девушка в мини юбке, и спросила: "Закурить не найдется?".

- И чем закончилось, наверное налетела банда амбалов и начала бить?

- Нет, но в итоге я остался без денег, как будто налетела банда амбалов и начала бить.

Девчонки надо было ходить на физру! Там учили перепрыгивать через козлов...

Я побывал женихом раз двадцать. Один раз когда женился и девятнадцать, когда мерил одежду на рынке.

Самое время улыбнуться: анекдоты 24 октября

Гавкающие собаки, мяукающие коты, каркающие вороны утром обычным людям мешают спать, а Ольгу Бузову вдохновляют на новую песню.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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