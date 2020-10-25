Украсим ваше утро веселыми анекдотами 25 октября

Друзья подарили мне кружку с голой бабой.

Так жена кружку разбила, а бабу вообще прогнала!

- Вчера с зарплатой возвращался домой и в темном переулке подошла обалденно красивая девушка в мини юбке, и спросила: "Закурить не найдется?".

- И чем закончилось, наверное налетела банда амбалов и начала бить?

- Нет, но в итоге я остался без денег, как будто налетела банда амбалов и начала бить.

Девчонки надо было ходить на физру! Там учили перепрыгивать через козлов...

Я побывал женихом раз двадцать. Один раз когда женился и девятнадцать, когда мерил одежду на рынке.

Гавкающие собаки, мяукающие коты, каркающие вороны утром обычным людям мешают спать, а Ольгу Бузову вдохновляют на новую песню.