Проведите день с улыбкой: самые смешные анекдоты 25 октября

Ацтеки и инки приносили в жертву богам своих вождей во время эпидемий. Ни на что не намекаю. Просто красивый обычай.

Аккордеон – это грустное пианино, которое надо обнимать.

Скорее бы уже первое января 2021-го. В этот день у коронавируса истекает лицензия.

С возрастом понимаешь, что если лекарство пролежало в аптечке несколько лет без дела и у него сошел срок годности — это вовсе не так уж и плохо.

Немного странно, что зуб “непрерывной ноющей боли” решили назвать зубом “мудрости”, но в принципе логично.