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Всплеск позитива: вечерние анекдоты 25 октября

Всплеск позитива: вечерние анекдоты 25 октября
Обновлено 17:23 Сегодня Телеграф

Первые каникулы у сына-первоклассника начались. Спрашиваю– сына, ну какой самый любимый урок то в школе? Со вздохом говорит– третий, после него всегда домой.

– Что-то в последнее время молодёжь наглая такая стала.

– А раньше что?

– Раньше наглыми были мы.

– Доктор, мой муж перестал удовлетворять меня как женщину?

– И в чем это проявляется?

– Он абсолютно не реагирует на все мои попытки закатить скандал!

Какая нелепая смерть — сотрудника ДПС убило листом ДСП.

Проведите день с улыбкой: самые смешные анекдоты 25 октября

Мы живем в такую эпоху, когда каждый день надо доказывать роботам, что ты человек.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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