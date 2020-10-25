Всплеск позитива: вечерние анекдоты 25 октября

Первые каникулы у сына-первоклассника начались. Спрашиваю– сына, ну какой самый любимый урок то в школе? Со вздохом говорит– третий, после него всегда домой.
– Что-то в последнее время молодёжь наглая такая стала.
– А раньше что?
– Раньше наглыми были мы.
– Доктор, мой муж перестал удовлетворять меня как женщину?
– И в чем это проявляется?
– Он абсолютно не реагирует на все мои попытки закатить скандал!
Какая нелепая смерть — сотрудника ДПС убило листом ДСП.
Мы живем в такую эпоху, когда каждый день надо доказывать роботам, что ты человек.