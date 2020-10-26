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Понедельник, 26.10.2020
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Понедельник не повод грустить: веселые утренние анекдоты 26 октября

Понедельник не повод грустить: веселые утренние анекдоты 26 октября
06:00 Сегодня Телеграф

Жизненного опыта любого таксиста хватит, чтобы править миром, но слава богу, что им нравится их работа.

Если мама считает, что вы много едите и много спите, значит, это не ваша, а ее мама.

Британские ученые открыли, что после фразы — “британские ученые открыли… “, заголовок перестает носить научный характер!

Гардероб для женщины - это лекарство. А на здоровье экономить нельзя!

Всплеск позитива: вечерние анекдоты 25 октября

У меня такое ощущение, что в неделе на самом деле 6 дней, потому что с пятницы вечера по воскресенье вечер ну не вижу я субботы, и все тут!

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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