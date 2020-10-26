Понедельник не повод грустить: веселые утренние анекдоты 26 октября

Жизненного опыта любого таксиста хватит, чтобы править миром, но слава богу, что им нравится их работа.

Если мама считает, что вы много едите и много спите, значит, это не ваша, а ее мама.

Британские ученые открыли, что после фразы — “британские ученые открыли… “, заголовок перестает носить научный характер!

Гардероб для женщины - это лекарство. А на здоровье экономить нельзя!

У меня такое ощущение, что в неделе на самом деле 6 дней, потому что с пятницы вечера по воскресенье вечер ну не вижу я субботы, и все тут!