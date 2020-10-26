Сделай паузу и подними себе настроение: анекдоты 26 октября

— Почему такие дорогие лекарства от коронавируса?

— Потому, что по Конституции ничего нет дороже человеческой жизни.

Советы психолога.

После двадцати лет супружеской жизни можно рассказать мужу абсолютно про все, включая даже измены. Он отнесется к этому спокойно и доброжелательно, просто потому, что давно уже не слушает вас!

«Краткая история искусства»

Классика: "Руслан и Людмила", "Ромео и Джульетта".

Модерн: "Руслан и Джульетта", "Ромео и Людмила".

Постмодерн: Ну, вы понимаете...

— Решил спортом заняться Что посоветуете?

— Для понтов, или для самообороны?

— Для самообороны.

— Тогда бег.

Если пластиковый пакет разлагается за 145 лет, а асфальт за одну зиму, то может стоит делать дороги из пакетов?