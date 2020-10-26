Проведите вечер с улыбкой: убойные анекдоты 26 октября

— Скажите, пожалуйста, вас ваша работа удовлетворяет? — Вы знаете, иду на работу: вижу девки хорошие стоят, хочется. Иду с работы, те же девки стоят, но уже не хочется. Значит удовлетворяет.

Напрасно мы с тобой были против того, чтобы дочь сделала пирсинг... С тех пор, как она вдела себе в нос кольцо, стало гораздо удобнее поднимать ее в школу...

Изя влюбился в Сонечку, потому что она была стройная и молчаливая. И только после свадьбы Изя понял, что Соня не могла одновременно говорить и втягивать живот.

Каждое утро я прохожу пять стадий пробуждения: отрицание, гнев, торг, смирение, кофе.

Уроки онлайн напоминают спиритический сеанс:

- Маша, ты с нами?

- Маша, ответь, если ты нас слышишь.