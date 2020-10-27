Свежо и смешно: забавные анекдоты 27 октября

История одного убийства:

Целый день она лепила пельмени, а он вечером пришёл, съел и сказал:

— Не покупай такие больше!

В Израиле с коронавирусом просто договорились.Он даже остался немножко должен.

– Ваш сын постоянно списывает на контрольных!

– Ничего не поделаешь, у него синдром Торрента.

Когда в инструкции по приему Виагры пишут – страдающим гипертонической болезнью принимать под наблюдением врача – я думаю – а он будет просто сидеть рядом и наблюдать, или будет тоже участвовать.

Вечно на Новый год вы всем надарите замечательных подарков, а вам – всякое говно… И так у всех…