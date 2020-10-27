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Вторник, 27.10.2020
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Свежо и смешно: забавные анекдоты 27 октября

Свежо и смешно: забавные анекдоты 27 октября
Обновлено 12:31 Сегодня Телеграф

История одного убийства:

Целый день она лепила пельмени, а он вечером пришёл, съел и сказал:

— Не покупай такие больше!

В Израиле с коронавирусом просто договорились.Он даже остался немножко должен.

– Ваш сын постоянно списывает на контрольных!

– Ничего не поделаешь, у него синдром Торрента.

Когда в инструкции по приему Виагры пишут – страдающим гипертонической болезнью принимать под наблюдением врача – я думаю – а он будет просто сидеть рядом и наблюдать, или будет тоже участвовать.

Шутка-минутка: смешные утренние анекдоты 27 октября

Вечно на Новый год вы всем надарите замечательных подарков, а вам – всякое говно… И так у всех…

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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