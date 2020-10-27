Минутка юмора для хорошего настроения: вечерние анекдоты 27 октября

Таксист клиенту:

– Не беспокойтесь из-за запаха, это у меня просто в машине вчера пролилось кое-что.

Клиент:

– Ничего страшного, я уже пару дней запахов вообще не чувствую.

Я не знаю, с чем были пирожки, но Красная Шапочка разговаривала с волком и они неплохо понимали друг друга.

Жена, расставляя в холодильнике на решетке только что купленные куриные яйца:

– Учти, слева 4 яйца – из предыдущей партии.

Муж:

– А почему меня должна интересовать партийная принадлежность яиц?

Телескоп Хаббл впервые получил снимки инопланетной формы жизни. И если до воскресенья инопланетная форма жизни не заплатит миллион долларов, то эти снимки попадут в сеть.

Мне кажется, родители таскают годовалых малышей по заграницам ради экономии. Чтобы потом, когда он подрастет и попросит денег на тур в условную Грецию, они ответят “Так ты ж там был уже! А знаешь, где давно не был? У бабушки в деревне! Собирайся, маршрутка через час”.