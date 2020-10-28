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Среда, 28.10.2020
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Начните день ярко и весело: утренние анекдоты 28 октября

Начните день ярко и весело: утренние анекдоты 28 октября
Обновлено 06:01 Сегодня Телеграф

В гороскопе сказали, что в середине дня меня ждёт какой-то благоприятный период. Думаю, это обед.

– А до свадьбы говорил, что готов умереть ради меня.

– Ну ладно, давай сюда твои котлеты.

Последние полгода сплю минимум по 7 часов в сутки. Хочется спросить у людей, которые пишут, что человеку вполне хватает 6-8 часов сна: ТАМ ТОЧНО НУЖЕН ДЕФИС?!

Взрослая жизнь — это когда в супермаркете у дома у тебя появляется нелюбимый кассир.

Минутка юмора для хорошего настроения: вечерние анекдоты 27 октября

– Как отпуск? понравился?

– Отель пять звезд, номер вообще супер, а полотенца такие пушистые, что еле чемодан закрыла!

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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