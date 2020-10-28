Начните день ярко и весело: утренние анекдоты 28 октября

В гороскопе сказали, что в середине дня меня ждёт какой-то благоприятный период. Думаю, это обед.

– А до свадьбы говорил, что готов умереть ради меня.

– Ну ладно, давай сюда твои котлеты.

Последние полгода сплю минимум по 7 часов в сутки. Хочется спросить у людей, которые пишут, что человеку вполне хватает 6-8 часов сна: ТАМ ТОЧНО НУЖЕН ДЕФИС?!

Взрослая жизнь — это когда в супермаркете у дома у тебя появляется нелюбимый кассир.

– Как отпуск? понравился?

– Отель пять звезд, номер вообще супер, а полотенца такие пушистые, что еле чемодан закрыла!