Волна позитива со смешными анекдотами на 28 октября

Британские ученые доказали, что идеальный размер женского бюста – это второй или третий; четвертый размер и больше мешают увидеть в женщине личность, первый же – разглядеть в личности женщину!

Настроение:

Зайти в Летуаль, попросить дать понюхать парфюм, чихнуть и сказать:

– Что – то вообще ничем не пахнет…

Человек на 80% состоит из воды, а остальные 20% из мяса. Вам не кажется, что нас кто-то замочил на шашлычок?

У каждого мужчины есть два вида футболок: хорошие и те, которые можно надеть только под свитер.

Обожаю ходить на работу! И с работы! А вот эти 8 часов между ходьбой просто бесят!