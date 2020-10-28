Все хорошее начинается с улыбки: вечерние анекдоты 28 октября

Иду по рынку,по мясному павильону бегает женщина,загруженная сумками. Вдруг она увидела свиную голову. Остановилась,пристально посмотрела на неё и выпалила:

– Блин, забыла мужу сигареты купить!

У меня есть подруга с которой мы смотрим фильм, она гуглит актера и такая «да блин! женат…» а я сижу и думаю ну это реально единственная причина почему вы с Томом Харди не можете быть вместе… только это.

В этом году чтобы напугать людей на Хэллоуин, нужно просто прийти без маски.

1. Создайте на рабочем столе папку “Справедливость”.

2. Удалите ее нажатием клавиши dеlеtе.

3. Зайдите в корзину.

4. Кликните правой кнопкой мыши по удаленной папке.

5. Восстановите “Справедливость”.

Готово! Мир стал немного лучше!

Муж – это создание, которое, вымыв тарелку, смотрит на жену так, как будто убрал всю квартиру.