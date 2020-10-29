Заряд позитива на день обеспечен: утренние анекдоты на 29 октября

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Четверг, 29.10.2020
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06:00 Сегодня Телеграф

Хорошо работать на трех работах! Денег много! Но не потому, что платят много, а потому, что тратить некогда.

Каждая из нас - женщина чьей-то мечты...

Теперь дело за малым - найти этого мечтателя!

Когда в организм попадает слишком много работы, он начинает вырабатывать антидела.

Попросила мужа сходить в магазин, дала ему шпаргалку, что нужно купить:

1. Хлеб

2. Колбаса

3. Молоко

4. Зубная паста

5. Туалетная бумага

6. Пиво

Когда, пришел из магазина, заглянула в пакеты, там оказалась одна булка хлеба, две палки колбасы, три пакета молока, четыре тюбика пасты, пять рулонов туалетной бумаги и шесть бутылок пива.

Придраться не к чему, но следующий раз список необходимых покупок начну с пива.

Все хорошее начинается с улыбки: вечерние анекдоты 28 октября

Пьяный мужик что-то ищет под фонарем. К нему подходит милиционер:

— Вы что вы тут делаете?

— Ключи от квартиры ищу

— А где потерял?

— Да вон там, в парке.

— А зачем здесь ищешь?

— А здесь светлее.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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