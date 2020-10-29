Заряд позитива на день обеспечен: утренние анекдоты на 29 октября

Хорошо работать на трех работах! Денег много! Но не потому, что платят много, а потому, что тратить некогда.
Каждая из нас - женщина чьей-то мечты...
Теперь дело за малым - найти этого мечтателя!
Когда в организм попадает слишком много работы, он начинает вырабатывать антидела.
Попросила мужа сходить в магазин, дала ему шпаргалку, что нужно купить:
1. Хлеб
2. Колбаса
3. Молоко
4. Зубная паста
5. Туалетная бумага
6. Пиво
Когда, пришел из магазина, заглянула в пакеты, там оказалась одна булка хлеба, две палки колбасы, три пакета молока, четыре тюбика пасты, пять рулонов туалетной бумаги и шесть бутылок пива.
Придраться не к чему, но следующий раз список необходимых покупок начну с пива.
Пьяный мужик что-то ищет под фонарем. К нему подходит милиционер:
— Вы что вы тут делаете?
— Ключи от квартиры ищу
— А где потерял?
— Да вон там, в парке.
— А зачем здесь ищешь?
— А здесь светлее.