Улыбка до ушей: анекдоты на 29 октября, которые зарядят вас позитивом

Нож в печень, никто не вечен!

- А вы точно специалист по решению конфликтных ситуаций?

У меня сегодня вместо головы кубик Рубика. Ни черта не складывается, но зато ярко и красивенько.

Мне всегда говорят: "Живи так, как будто завтра умрешь". Если я так буду жить, то умру еще сегодня.

Чертов мир сошел с ума. Теперь путь к сердцу женщины лежит через желудок, постель и дай покататься на машине. А мужики требуют, чтобы на них не кричали, понимали и смирились с их внутренним миром.

- Бабушка, я на конференции в Лондоне.

- А мне наплевать! Огурцы брала? Чтобы банки сегодня же привезла!