Не смейте унывать: вечерние анекдоты 29 октября

Список смертных грехов как-то подозрительно смахивает на список моих планов на выходные.

Самое тяжелое для жены моряка - это ждать.

День за днем, месяц за месяцем ждать.

Ждать, когда муж наконец-то уйдет в море.

Нужно стать родителем, чтобы понять, что севшая батарейка может не только огорчать, но и радовать...

Когда на упаковке сока написано "Открывать здесь" - специально открываю с другой стороны.

Не хватало еще, чтобы какая-то упаковка сока указывала, что мне делать!

- Помнишь, как мы детьми дрались?

- Да чем мы только не дрались...