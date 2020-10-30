С улыбкой по жизни: утренние анекдоты 30 октября

Если у каждого врача есть свое кладбище, то у каждого преподавателя ВУЗа есть свой взвод!
Идет пара по темной подворотне. Вдруг навстречу выходят три амбала:
– Сигареты есть?
– Дорогая, беги!
– Сам беги! Почему, как за сигаретами, так сразу я?..
Парикмахер:
— Висок будем косой делать?
— Нет уж, давайте машинкой!
Напердела сегодня в маршрутке. Тест на короновирус все прошли успешно.
Об интроверте многое может рассказать его почерк, осанка, любимый фильм. Об экстраверте вам всё расскажет его грёбаный незатыкающийся рот.