Скачать
Пятница, 30.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Новый скандал с Венгрией: как Киеву помириться в Будапештом и перестать делить Закарпатье
Новый скандал с Венгрией: как Киеву помириться в Будапештом и перестать делить Закарпатье
Геннадий Москаль: Новым скандалом с Венгрией Зеленский и Кулеба отвлекают от провала "слуг народа" на выборах
Геннадий Москаль: Новым скандалом с Венгрией Зеленский и Кулеба отвлекают от провала "слуг народа" на выборах
Зеленский внес законопроект по Конституционному суду: что не так с документом
Зеленский внес законопроект по Конституционному суду: что не так с документом
Открытие реестра электронных деклараций вызвало шумиху в сети
Открытие реестра электронных деклараций вызвало шумиху в сети

С улыбкой по жизни: утренние анекдоты 30 октября

С улыбкой по жизни: утренние анекдоты 30 октября
06:00 Сегодня Телеграф

Если у каждого врача есть свое кладбище, то у каждого преподавателя ВУЗа есть свой взвод!

Идет пара по темной подворотне. Вдруг навстречу выходят три амбала:

– Сигареты есть?

– Дорогая, беги!

– Сам беги! Почему, как за сигаретами, так сразу я?..

Парикмахер:

— Висок будем косой делать?

— Нет уж, давайте машинкой!

Напердела сегодня в маршрутке. Тест на короновирус все прошли успешно.

Не смейте унывать: вечерние анекдоты 29 октября

Об интроверте многое может рассказать его почерк, осанка, любимый фильм. Об экстраверте вам всё расскажет его грёбаный незатыкающийся рот.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 НАПК обязали открыть доступ к реестру электронных деклараций
02 Геннадий Москаль: Новым скандалом с Венгрией Зеленский и Кулеба отвлекают от провала "слуг народа" на выборах
03 Коронавирус убил еще одного украинского мэра
04 В Кремле нашли новую "работу" для боевиков, воевавших против Украины
05 В Украине обновили критерии госпитализации пациентов с коронавирусом: что важно знать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Изнасилованную полицейскими в Кагарлыке женщину напугало решение суда
Изнасилованную полицейскими в Кагарлыке женщину напугало решение суда
Пьяный водитель сбил подростков на переходе в Кривом Роге: момент жуткой аварии попал на видео
Пьяный водитель сбил подростков на переходе в Кривом Роге: момент жуткой аварии попал на видео
Беларусь закрыла границы: пограничники рассказали, кого не касается запрет на въезд
Беларусь закрыла границы: пограничники рассказали, кого не касается запрет на въезд
Клаудиа Шиффер названа &quot;Женщиной года&quot; по версии журнала GQ: как сейчас выглядит 50-летняя супермодель
Клаудиа Шиффер названа "Женщиной года" по версии журнала GQ: как сейчас выглядит 50-летняя супермодель
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь