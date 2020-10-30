Держись на волне позитива: юморные анекдоты 30 октября

Вчера проезжал мимо дома, где я вырос. Я постучал в дверь и спросил могу ли зайти в дом и осмотреться.

Но мне отказали и захлопнули передо мной дверь.

Иногда мои родители бывают такими грубыми.

Потерял ключи от домофона. Живу один, поэтому позвонил в соседнюю квартиру и на вопрос "Кто?" ответил "Это лифтер". И мне открыли. Замечательные люди. И все бы зашибись, но в моем доме нет никакого лифта.

- Две лягушки упали кувшин с молоком. Одна утонула. Другая взбила молоко в сметану.

- Понятно, спасибо. Я лучше в другой магазин схожу.

Приходит парень к врачу, жмется, мнется. Потом говорит:

- Вот, пришел совета спросить. Друг мой, похоже, какую-то венерическую болезнь подхватил.

- Ну, ничего страшного, посмотрим. Вынимайте вашего друга...

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