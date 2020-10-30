Держись на волне позитива: юморные анекдоты 30 октября

Вчера проезжал мимо дома, где я вырос. Я постучал в дверь и спросил могу ли зайти в дом и осмотреться.
Но мне отказали и захлопнули передо мной дверь.
Иногда мои родители бывают такими грубыми.
Потерял ключи от домофона. Живу один, поэтому позвонил в соседнюю квартиру и на вопрос "Кто?" ответил "Это лифтер". И мне открыли. Замечательные люди. И все бы зашибись, но в моем доме нет никакого лифта.
- Две лягушки упали кувшин с молоком. Одна утонула. Другая взбила молоко в сметану.
- Понятно, спасибо. Я лучше в другой магазин схожу.
Приходит парень к врачу, жмется, мнется. Потом говорит:
- Вот, пришел совета спросить. Друг мой, похоже, какую-то венерическую болезнь подхватил.
- Ну, ничего страшного, посмотрим. Вынимайте вашего друга...
Объявление. Приму участие в рекламе виски. Меньше 10 дублей не беспокоить.