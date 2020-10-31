Веселого Хэллоуина: утренние анекдоты 31 октября

- Я в детстве любил надувать шарики и отпускать. Они смешно так летели и пердели, пердели и летели...

- Поэтому ты пошел в десантники?

Молодая учительница жалуется своей подруге:

- Один мой ученик совершенно меня замучил: шумит, хулиганит, срывает уроки!

- Но у него есть хоть одно положительное качество?

- К сожалению, есть - он не пропускает занятий...

Если жена приходит домой только ночевать, то очень скоро она будет ночевать в другом доме.

- Девушка, вы такая красивая, умная, с чувством юмора. И глаза, и фигура, и волосы - все прекрасно!

- Спасибо, я тронута.

- Это мы тоже заметили...

Объявление в многоэтажном доме: "Внимание, лифт не работает. Ближайший лифт в соседнем подъезде".