Веселого Хэллоуина: утренние анекдоты 31 октября

- Я в детстве любил надувать шарики и отпускать. Они смешно так летели и пердели, пердели и летели...
- Поэтому ты пошел в десантники?
Молодая учительница жалуется своей подруге:
- Один мой ученик совершенно меня замучил: шумит, хулиганит, срывает уроки!
- Но у него есть хоть одно положительное качество?
- К сожалению, есть - он не пропускает занятий...
Если жена приходит домой только ночевать, то очень скоро она будет ночевать в другом доме.
- Девушка, вы такая красивая, умная, с чувством юмора. И глаза, и фигура, и волосы - все прекрасно!
- Спасибо, я тронута.
- Это мы тоже заметили...
Объявление в многоэтажном доме: "Внимание, лифт не работает. Ближайший лифт в соседнем подъезде".