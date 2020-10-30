Много смеха в пятничный вечер: прикольные анекдоты 30 октября

- Решила худеть. Записалась на фитнес, в бассейн и в хор.
- Скажете, при чем тут хор?
- Да хоть кружок по вышиванию - лишь бы кушать некогда было!
Бабушка восхищенно рассматривает купальный костюм внучки.
- Эх, если бы я в молодости могла носить такой купальник, какой бы у тебя был дедушка!
То, что мужчины иногда принимают за женский оргазм, на самом деле благодарность за то, что это все наконец-то закончилось.
Если мне утром на голову падает капля с крыши, то я представляю, что это боженька плачет, что мне приходится ходить на работу.
Судят боксера за избиение тещи.
- Расскажите, как было дело?
- Ну, пришел я с тренировки, усталый, злой. А теща что-то гундит под ухом, и руками машет, машет. И вдруг она открылась...