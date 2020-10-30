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Пятница, 30.10.2020
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Много смеха в пятничный вечер: прикольные анекдоты 30 октября

Много смеха в пятничный вечер: прикольные анекдоты 30 октября
Обновлено 16:49 Сегодня Телеграф

- Решила худеть. Записалась на фитнес, в бассейн и в хор.

- Скажете, при чем тут хор?

- Да хоть кружок по вышиванию - лишь бы кушать некогда было!

Бабушка восхищенно рассматривает купальный костюм внучки.

- Эх, если бы я в молодости могла носить такой купальник, какой бы у тебя был дедушка!

То, что мужчины иногда принимают за женский оргазм, на самом деле благодарность за то, что это все наконец-то закончилось.

Если мне утром на голову падает капля с крыши, то я представляю, что это боженька плачет, что мне приходится ходить на работу.

Держись на волне позитива: юморные анекдоты 30 октября

Судят боксера за избиение тещи.

- Расскажите, как было дело?

- Ну, пришел я с тренировки, усталый, злой. А теща что-то гундит под ухом, и руками машет, машет. И вдруг она открылась...

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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