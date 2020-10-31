Позитивное настроение не покинет вас: анекдоты 31 октября

- Чтобы заснуть, я считаю женщин, с которыми переспал.

- А почему не овец?

- Да было-то всего один раз.

Сегодня я купила шоколадный торт! Оказывается, торт можно покупать, даже если нет никакого праздника! Они даже не проверяют!

Супруга Яши Рабиновича возмущается:

- На даче по субботам он, видите ли, еврей, а в остальные субботы - это все предрассудки!

- Чем отличается верблюд от дипломата?

- Верблюд, в отличие от дипломата, может работать всю неделю и при этом не пить.

- В споре рождается истина.

- Не знаю, не знаю, у меня в споре родился фингал под глазом, выбитый зуб и сломанные два ребра!