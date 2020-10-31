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Суббота, 31.10.2020
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Позитивное настроение не покинет вас: анекдоты 31 октября

Позитивное настроение не покинет вас: анекдоты 31 октября
Обновлено 11:42 Сегодня Телеграф

- Чтобы заснуть, я считаю женщин, с которыми переспал.

- А почему не овец?

- Да было-то всего один раз.

Сегодня я купила шоколадный торт! Оказывается, торт можно покупать, даже если нет никакого праздника! Они даже не проверяют!

Супруга Яши Рабиновича возмущается:

- На даче по субботам он, видите ли, еврей, а в остальные субботы - это все предрассудки!

- Чем отличается верблюд от дипломата?

- Верблюд, в отличие от дипломата, может работать всю неделю и при этом не пить.

Веселого Хэллоуина: утренние анекдоты 31 октября

- В споре рождается истина.

- Не знаю, не знаю, у меня в споре родился фингал под глазом, выбитый зуб и сломанные два ребра!

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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