Хорошее настроение с самого утра: веселые анекдоты 1 ноября

Новость: в испанском поселке Вильямалеа на местном винзаводе произошло ЧП, в результате которого из цистерны разлилось 50 тысяч литров вина.
- Пострадавшие будут завтра с утра.
Учительница на уроке спрашивает:
- Дети, кто из вас может привести пример гармоничной жизни?
Вовочка тянет руку:
- Мои дед с бабкой живут в абсолютной гармонии. Дед храпит, а бабка - глухая.
Разговор двух подруг.
- Встречаюсь одновременно с двумя парнями и не знаю, кого выбрать.
- А что тебе сердце говорит?
- Сердце говорит, что если муж узнает, то убьет!
Можно ли считать себя состоявшимся стендап-комиком, если мой психолог все время смеется над моими рассказами?
Мы живем в очень необычное время. Только что читал новость, которая начиналась с "Неизвестные в масках..." и сначала подумал: "Надо же, какие молодцы, в масках!".