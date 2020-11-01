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Воскресенье, 01.11.2020
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Хорошее настроение с самого утра: веселые анекдоты 1 ноября

Хорошее настроение с самого утра: веселые анекдоты 1 ноября
06:00 Сегодня Телеграф

Новость: в испанском поселке Вильямалеа на местном винзаводе произошло ЧП, в результате которого из цистерны разлилось 50 тысяч литров вина.

- Пострадавшие будут завтра с утра.

Учительница на уроке спрашивает:

- Дети, кто из вас может привести пример гармоничной жизни?

Вовочка тянет руку:

- Мои дед с бабкой живут в абсолютной гармонии. Дед храпит, а бабка - глухая.

Разговор двух подруг.

- Встречаюсь одновременно с двумя парнями и не знаю, кого выбрать.

- А что тебе сердце говорит?

- Сердце говорит, что если муж узнает, то убьет!

Можно ли считать себя состоявшимся стендап-комиком, если мой психолог все время смеется над моими рассказами?

Завершите свой день на позитивной ноте: вечерние анекдоты 31 октября

Мы живем в очень необычное время. Только что читал новость, которая начиналась с "Неизвестные в масках..." и сначала подумал: "Надо же, какие молодцы, в масках!".

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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