Хорошее настроение с самого утра: веселые анекдоты 1 ноября

Новость: в испанском поселке Вильямалеа на местном винзаводе произошло ЧП, в результате которого из цистерны разлилось 50 тысяч литров вина.

- Пострадавшие будут завтра с утра.

Учительница на уроке спрашивает:

- Дети, кто из вас может привести пример гармоничной жизни?

Вовочка тянет руку:

- Мои дед с бабкой живут в абсолютной гармонии. Дед храпит, а бабка - глухая.

Разговор двух подруг.

- Встречаюсь одновременно с двумя парнями и не знаю, кого выбрать.

- А что тебе сердце говорит?

- Сердце говорит, что если муж узнает, то убьет!

Можно ли считать себя состоявшимся стендап-комиком, если мой психолог все время смеется над моими рассказами?

Мы живем в очень необычное время. Только что читал новость, которая начиналась с "Неизвестные в масках..." и сначала подумал: "Надо же, какие молодцы, в масках!".