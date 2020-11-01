Заряд позитива: самые смешные анекдоты на 1 ноября

У богомолов уклонение самца от поедания самкой приравнивается к изнасилованию, неуплате алиментов и неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Сегодня после гастроскопии меня позвал на свидание врач. Не знаю, что его больше привлекло: мои красивые голубые глаза или отсутствие рвотного рефлекса.

Ученые установили несколько признаков того, что Ваш телефон прослушивается:

1. На нем установлен Windows

2. На нем установлен Android

3. На нем установлен Apple

4. У Вас есть телефон

“Сосиски куриные”. Прочитал состав — есть это нельзя.

Может, они куриные, потому что их нужно курить?

– Вчера купила платье: подошло супер, тютелька в тютельку. Сегодня померила – маловато. Наверное, тютельки выросли…