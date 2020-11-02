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Понедельник, 02.11.2020
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Веселое настроение - это легко: утренние анекдоты 2 ноября

Веселое настроение - это легко: утренние анекдоты 2 ноября
06:00 Сегодня Телеграф

Если детям надо запретить компьютерные игры, потому что они воспитывают жестокость, то взрослым надо запретить смотреть новости, потому что они вызывают тупость.

Задумала сюрприз… Надела школьную форму, открыла дверь любимому, когда он пришёл с работы…Его слова: «Я хочу спать, а ты иди пока уроки поделай».

– Это безрассудство, – заметил опыт.

– Попробуй, – шепнула мечта.

– Девять лет колонии строгого режима, – сказали в суде.

Между прочим: Если встать пораньше, можно успеть гораздо больше, прежде чем опоздаешь на работу.

Пятиминутка смеха: вечерние анекдоты 1 ноября

Никак не можем определиться, где провести отпуск- в гостиной, в спальне или на балконе. На кухне очень дорого, очень.

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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