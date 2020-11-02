Ударная доза веселья: прикольные анекдоты 2 ноября

Вовочка в школе спрашивает учительницу:
- Марья Ивановна, а правда, что все в полиции маленького роста?
- С чего ты взял?
- А папа сказал, что все менты ему до задницы.
Две школьницы разговаривают между собой:
- Ты знаешь, я беременна.
- А ты знаешь от кого?
- Да, от Вовочки.
- Как он к этому отнесся?
- Как настоящий джентльмен. Он попросил извинения.
Совет от опытных мужчин. Если жена вернулась из парикмахерской, осторожнее подбирайте слова. А то они могут оказаться последними.
В стране, где каждый день Хэллоуин, бессмысленно отмечать его раз в году.
Жена - подруге:
- После грандиозного секса мой муж нервно курил в стороне. Почему нервно? Потому что он в нем не участвовал.