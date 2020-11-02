Юмор на любой вкус: вечерние анекдоты 2 ноября

Комар, укусивший пьяного рыбака, потом еще два часа рассказывал ему про свою тяжелую жизнь.

- Ну давай, Наташ, рассказывай как прошло свидание с Толиком?

- Он воспользовался, что я была пьяная.

- Он тебя изнасиловал?

- Нет, сбежал...

За свой возраст она может сказать, что принца на белом коне уже не ждет, но к цокоту копыт еще прислушивается.

С понедельника почтальоны будут работать из дома. Они будут читать ваши письма, и звонить вам, если там что-то важное.

- Всем лежать! - отчаянно кричал патологоанатом.

Он, находясь не в своем отделении, почему-то всегда сильно нервничал...