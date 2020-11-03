Настройтесь на позитив с самого утра: анекдоты 3 ноября

- Виктор Иванович, скажите, а чем у нас оппозиция от власти отличается?
- Зайдите в свинарник. Те свиньи, которые у корыта, спокойно чавкают, а те, которых оттерли и которые пытаются пробиться обратно, отчаянно верещат.
Жена читает газету и с восторгом говорит мужу:
- Представляешь, здесь пишут, что ученые создали аппарат, который продлевает жизнь человека на 150 лет.
- Здорово, был бы я холостяком, обязательно бы воспользовался.
Поздним вечером через городской парк идет одинокая женщина. Вдруг из темной аллеи выходит мужчина:
- Ой, мужчина, как вы меня напугали. Я подумала - сексуальный маньяк.
- Ишь размечталась, я просто собаку выгуливаю.
Мой кот обычно не возражает, чтобы я спал в своей постели. Но на самом краешке.
- Ой, все! - лексема, употребляемая женщинами, чтобы обозначить свое внезапное диалектическое фиаско.