Настройтесь на позитив с самого утра: анекдоты 3 ноября

- Виктор Иванович, скажите, а чем у нас оппозиция от власти отличается?

- Зайдите в свинарник. Те свиньи, которые у корыта, спокойно чавкают, а те, которых оттерли и которые пытаются пробиться обратно, отчаянно верещат.

Жена читает газету и с восторгом говорит мужу:

- Представляешь, здесь пишут, что ученые создали аппарат, который продлевает жизнь человека на 150 лет.

- Здорово, был бы я холостяком, обязательно бы воспользовался.

Поздним вечером через городской парк идет одинокая женщина. Вдруг из темной аллеи выходит мужчина:

- Ой, мужчина, как вы меня напугали. Я подумала - сексуальный маньяк.

- Ишь размечталась, я просто собаку выгуливаю.

Мой кот обычно не возражает, чтобы я спал в своей постели. Но на самом краешке.

- Ой, все! - лексема, употребляемая женщинами, чтобы обозначить свое внезапное диалектическое фиаско.