Ни минуты грусти: смешные анекдоты 3 ноября

Мой сын принимает участие в социальном эксперименте, при котором в течение двух недель нужно носить футболку с надписью «СТАНОВИТЕСЬ ВЕГАНОМ» и узнавать, как на это будут реагировать люди. На данный момент его уже ударили в лицо, в него плюнули и швырнули бутылку. Интересно, что будет, когда он выйдет на улицу.

— Бамбара, чуфара, лорики, ерики, пикапу, трикапу, скорики, морики! Коронавирус сгинь-пропади…

— А вы точно министр здравоохранения?

Людям, которые не любят, когда смеются над их религией, следуют исповедовать менее смешную религию.

– Здравствуйте, это клининговая служба – вы вызывали. Откройте дверь, пожалуйста.

– Подождите 5 минут, у меня не убрано.

Сосед должен мне триста грн, теперь в час ночи можно шуметь сколько влезет, никто не придёт.