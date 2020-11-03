Яркое завершения дня: вечерние анекдоты 3 ноября

Подскажите, стоит ли волноваться, если Хэллоуин закончился, а сосед все еще висит на дереве?

Вчера проезжал мимо дома, где я вырос. Я постучал в дверь и спросил могу ли зайти в дом и осмотреться. Но мне отказали и захлопнули передо мной дверь. Иногда мои родители бывают такими грубыми!

Если вы помните, что такое диск B: – вы входите в группу риска по коронавирусу.

— Я своей жене купил кольцо с бриллиантом, и она уже две недели со мной не разговаривает.

— Почему?

— Таково было условие.

— Дорогой, что это за голый мужик у тебя на рабочем столе? Ты что, гей?!

— Выгоните кто-нибудь эту дуру из операционной.