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Яркое завершения дня: вечерние анекдоты 3 ноября

Яркое завершения дня: вечерние анекдоты 3 ноября
Обновлено 17:14 Сегодня Телеграф

Подскажите, стоит ли волноваться, если Хэллоуин закончился, а сосед все еще висит на дереве?

Вчера проезжал мимо дома, где я вырос. Я постучал в дверь и спросил могу ли зайти в дом и осмотреться. Но мне отказали и захлопнули передо мной дверь. Иногда мои родители бывают такими грубыми!

Если вы помните, что такое диск B: – вы входите в группу риска по коронавирусу.

— Я своей жене купил кольцо с бриллиантом, и она уже две недели со мной не разговаривает.

— Почему?

— Таково было условие.

Ни минуты грусти: смешные анекдоты 3 ноября

— Дорогой, что это за голый мужик у тебя на рабочем столе? Ты что, гей?!

— Выгоните кто-нибудь эту дуру из операционной.

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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