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Среда, 04.11.2020
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Впусти шутку в свой дом: утренние анекдоты 4 ноября
06:00 Сегодня Телеграф

– Когда дети вырастут и съедут, я буду приходить к ним в гости, бросать куртку у входа, переться в обуви на кухню и съедать всё в холодильнике…

– Точно! Накрошу едой в их постели, вытащу всё из шкафа на пол и устрою истерику на два часа…

Мужик приходит домой и, видя жену с другом в постели, достаёт пистолет и убивает друга.

Жена вылезает из постели и говорит: “Ты так вообще без друзей останешься…”

– Изя, а что бы ты сказал, если бы встретил женщину, которая все простит, будет добра, ласкова, нежна и хорошо готовит?

– Здравствуй, мама.

Обидно, когда после свадьбы жена перестает следить за собой. А за тобой не перестает.

Яркое завершения дня: вечерние анекдоты 3 ноября

Вот раньше признаком готовности сваренных пельменей было их всплытие.

Теперь пельмени даже не тонут…

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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