Впусти шутку в свой дом: утренние анекдоты 4 ноября

– Когда дети вырастут и съедут, я буду приходить к ним в гости, бросать куртку у входа, переться в обуви на кухню и съедать всё в холодильнике…

– Точно! Накрошу едой в их постели, вытащу всё из шкафа на пол и устрою истерику на два часа…

Мужик приходит домой и, видя жену с другом в постели, достаёт пистолет и убивает друга.

Жена вылезает из постели и говорит: “Ты так вообще без друзей останешься…”

– Изя, а что бы ты сказал, если бы встретил женщину, которая все простит, будет добра, ласкова, нежна и хорошо готовит?

– Здравствуй, мама.

Обидно, когда после свадьбы жена перестает следить за собой. А за тобой не перестает.

Вот раньше признаком готовности сваренных пельменей было их всплытие.

Теперь пельмени даже не тонут…