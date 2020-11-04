Впусти шутку в свой дом: утренние анекдоты 4 ноября

– Когда дети вырастут и съедут, я буду приходить к ним в гости, бросать куртку у входа, переться в обуви на кухню и съедать всё в холодильнике…
– Точно! Накрошу едой в их постели, вытащу всё из шкафа на пол и устрою истерику на два часа…
Мужик приходит домой и, видя жену с другом в постели, достаёт пистолет и убивает друга.
Жена вылезает из постели и говорит: “Ты так вообще без друзей останешься…”
– Изя, а что бы ты сказал, если бы встретил женщину, которая все простит, будет добра, ласкова, нежна и хорошо готовит?
– Здравствуй, мама.
Обидно, когда после свадьбы жена перестает следить за собой. А за тобой не перестает.
Вот раньше признаком готовности сваренных пельменей было их всплытие.
Теперь пельмени даже не тонут…