Проведите день с улыбкой: забавные анекдоты 4 ноября

Жена читает газету и с восторгом говорит мужу:

- Представляешь, здесь пишут, что ученые создали аппарат, который продлевает жизнь человека на 150 лет.

- Здорово, был бы я холостяком, обязательно бы воспользовался.

Сегодня я купил шоколадный торт. Оказывается, торт можно покупать, даже если нет никакого ДР или праздника. Они даже не проверяют!

Поздним вечером через городской парк идет одинокая женщина. Вдруг из темной аллеи выходит мужчина:

- Ой, мужчина, как вы меня напугали. Я подумала - сексуальный маньяк.

- Ишь размечталась, я просто собаку выгуливаю.

Мы были б идеальной парой,

Конечно, если бы не ты.

Мой кот обычно не возражает, чтобы я спал в своей постели. Но на самом краешке.