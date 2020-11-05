Держись на волне позитива: подборка смешных анекдотов на 5 ноября

Я не знаю сколько я должен зарабатывать, чтобы не есть жопки у хинкалей.
У некоторых отпуск и работа отличаются только тем, с какого компьютера они зашли в интернет.
В доме, где есть дети, тишина - повод для паники.
Читаю статус: "Если у вашей жены болит голова, попробуйте приложить ей ко лбу новые итальянские сапоги. . " Убил коммент: "А прикладывать с размаху. . или не сильно?
Психиатр спрашивает у пациентки:
— Скажите, а нет ли в вашей семье случаев мании величия?
— Иногда муж заявляет, что он глава семьи.