Держись на волне позитива: подборка смешных анекдотов на 5 ноября

Я не знаю сколько я должен зарабатывать, чтобы не есть жопки у хинкалей.

У некоторых отпуск и работа отличаются только тем, с какого компьютера они зашли в интернет.

В доме, где есть дети, тишина - повод для паники.

Читаю статус: "Если у вашей жены болит голова, попробуйте приложить ей ко лбу новые итальянские сапоги. . " Убил коммент: "А прикладывать с размаху. . или не сильно?

Психиатр спрашивает у пациентки:

— Скажите, а нет ли в вашей семье случаев мании величия?

— Иногда муж заявляет, что он глава семьи.