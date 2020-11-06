Улыбнись новому дню: утренние анекдоты 6 ноября

– Вовочка, а что такое храм?
– Это место, где взрослые тётеньки и дяденьки обещают, что больше так не будут.
После того, как на 5 курсе мединститута студенты изучают гипноз, экзамены у них в устной форме больше не принимают.
Молодая, симпатичная. Материально обеспечена. Имею два высших образования. Квартиру, машину! Никого не ищу, ничего не продаю, замуж не собираюсь! Просто хвастаюсь.
Пришел на работу с нарисованными усами. Женщины, с нарисованными бровями, сказали что я дурак.
— Ну, зятек, с праздником тебя!
— С каким это еще праздником, мама?
— На два дня уезжаю.