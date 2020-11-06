Все начинается с улыбки: свежая порция вечерних анекдотов

Помянем минутой молчания ноутбук, зассанный котенком. Ну и котенка тоже помянем.

Привозят в больницу сбитого машиной наркомана. Доктор:

- Разогните руку - будем ставить внутривенно укол.

- А какая доза?

- На какие лекарства есть реакция?

- Героин!

Владимир Соловьев опубликовал в Инстаграме свое фото в маске. Первый же комментарий под фотографией: "Вам так идет закрытый рот".

Завидую опоссумам. Встретив где-нибудь одноклассника или однокурсника, они могут притвориться мертвыми.

В кинотеатре билетерша супружеской паре:

- Программку не желаете?

- Нет, спасибо.

- Шоколадку не желаете?

- Нет.

- Может быть, пакетик леденцов?

- Нет, нет, нет!

Билетерша отворачивается и ехидно роняет:

- А убийца в этом фильме - шофер!