Все начинается с улыбки: свежая порция вечерних анекдотов

Помянем минутой молчания ноутбук, зассанный котенком. Ну и котенка тоже помянем.
Привозят в больницу сбитого машиной наркомана. Доктор:
- Разогните руку - будем ставить внутривенно укол.
- А какая доза?
- На какие лекарства есть реакция?
- Героин!
Владимир Соловьев опубликовал в Инстаграме свое фото в маске. Первый же комментарий под фотографией: "Вам так идет закрытый рот".
Завидую опоссумам. Встретив где-нибудь одноклассника или однокурсника, они могут притвориться мертвыми.
В кинотеатре билетерша супружеской паре:
- Программку не желаете?
- Нет, спасибо.
- Шоколадку не желаете?
- Нет.
- Может быть, пакетик леденцов?
- Нет, нет, нет!
Билетерша отворачивается и ехидно роняет:
- А убийца в этом фильме - шофер!