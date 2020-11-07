Позитивная нотка: уморительные анекдоты на утро

Заходит девушка поздно вечером в аптеку:

- Дайте пачку презервативов!

- Закончились!

- Ну, дайте хотя бы лейкопластырь!

- Надо человеку не рыбу давать, а научить ее ловить!

- Моего научили.

- И что?

- Спился.

У нас с женой большая разница в возрасте. Поэтому, когда я говорю, что присутствовал у нее на родах, многие не понимают, рожала она или ее.

Близкие отношения нужны только по той причине, что некоторые части тела не удается намазать фастум-гелем самостоятельно.

Сегодня мой робот-пылесос во время уборки перевернул кошачью миску, засосал высыпанный корм и вернулся на док-станцию.

Представляю, как выглядит эта история с точки зрения моего кота.