Позитивная нотка: уморительные анекдоты на утро

Заходит девушка поздно вечером в аптеку:
- Дайте пачку презервативов!
- Закончились!
- Ну, дайте хотя бы лейкопластырь!
- Надо человеку не рыбу давать, а научить ее ловить!
- Моего научили.
- И что?
- Спился.
У нас с женой большая разница в возрасте. Поэтому, когда я говорю, что присутствовал у нее на родах, многие не понимают, рожала она или ее.
Близкие отношения нужны только по той причине, что некоторые части тела не удается намазать фастум-гелем самостоятельно.
Сегодня мой робот-пылесос во время уборки перевернул кошачью миску, засосал высыпанный корм и вернулся на док-станцию.
Представляю, как выглядит эта история с точки зрения моего кота.