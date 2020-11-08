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Воскресенье, 08.11.2020
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Самое время улыбнуться: утренние анекдоты для хорошего настроения

Самое время улыбнуться: утренние анекдоты для хорошего настроения
06:00 Сегодня Телеграф

- Милочка, почему вы начали учиться играть на виолончели только после свадьбы?

- Я поняла, что нельзя быть абсолютно безоружной перед мужем.

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В нашем спортивном магазине вы можете купить все для подводного плавания: гирю, веревку и тазик с цементом.

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- Просто дала.

Эта суббота запомнится надолго: подборка вечерних анекдотов

Если встать пораньше, можно успеть гораздо больше, прежде чем опоздаешь на работу.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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