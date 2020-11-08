Самое время улыбнуться: утренние анекдоты для хорошего настроения

- Милочка, почему вы начали учиться играть на виолончели только после свадьбы?

- Я поняла, что нельзя быть абсолютно безоружной перед мужем.

- Как ты посмотришь на то, чтобы напиться?

- Мне нечего надеть!

- Но у тебя же полный гардероб одежды!

- Я в этом уже напивалась!

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- Сынок, ты все время ходил мрачный, ничего не хотел делать, думал о самоубийстве, а после свидания с девушкой ты просто ожил, прихорашиваешься, строишь планы на будущее, тебя не узнать. Сколько ни водила тебя по врачам и знахарям, никто не смог тебя вылечить. Какое такое дорогое снадобье или лекарство она тебе дала?

- Просто дала.

Если встать пораньше, можно успеть гораздо больше, прежде чем опоздаешь на работу.