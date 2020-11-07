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Суббота, 07.11.2020
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Эта суббота запомнится надолго: подборка вечерних анекдотов

Эта суббота запомнится надолго: подборка вечерних анекдотов
Обновлено 16:59 Сегодня Телеграф

Возможно, этот вопрос уже задавали, но я подумал только сейчас.

Кто-нибудь из "Битвы экстрасенсов" предсказал вот этот вот творящийся пандемий?

И если нет, какого фига программа все еще выходит?

В купе поезда мужчина пристально смотрит на девушку-соседку.

Наконец девушка, оторвавшись от книги, говорит ему:

- Не надо смотреть на меня женатыми глазами...

Я все еще жду, что мой мужик скажет: "Я тебя обманывал, на самом деле я миллионер, просто хотел убедиться, что ты со мной не из-за денег".

Если выйти с деревенской дискотеки и долго-долго смотреть, подняв голову, в небо на звезды, то кровь из носа перестанет идти...

Проведите время с улыбкой: забавные анекдоты в этот день

Звонок в отделение неотложной помощи:

- Помогите! Мой сын наелся муравьев!

- Ну, ничего страшного, он их переварит. Дайте ему стакан молока.

- Да? А я ему отравы для муравьев дала.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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