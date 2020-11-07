Эта суббота запомнится надолго: подборка вечерних анекдотов

Возможно, этот вопрос уже задавали, но я подумал только сейчас.

Кто-нибудь из "Битвы экстрасенсов" предсказал вот этот вот творящийся пандемий?

И если нет, какого фига программа все еще выходит?

В купе поезда мужчина пристально смотрит на девушку-соседку.

Наконец девушка, оторвавшись от книги, говорит ему:

- Не надо смотреть на меня женатыми глазами...

Я все еще жду, что мой мужик скажет: "Я тебя обманывал, на самом деле я миллионер, просто хотел убедиться, что ты со мной не из-за денег".

Если выйти с деревенской дискотеки и долго-долго смотреть, подняв голову, в небо на звезды, то кровь из носа перестанет идти...

Звонок в отделение неотложной помощи:

- Помогите! Мой сын наелся муравьев!

- Ну, ничего страшного, он их переварит. Дайте ему стакан молока.

- Да? А я ему отравы для муравьев дала.