Сделай паузу и подними себе настроение: смешные анекдоты

Разговор двух девушек:
- Ко мне вчера Ваня приходил. Поужинал. Переспали. Утром позавтракал и ушел.
- А что приходил?
- Не знаю. Может, что сказать хотел.
У нас доминошники во время игры тратят энергии больше, чем футболисты.
Братья Райт стали великими не из-за того, что их самолет взлетел, а благодаря тому, что он смог благополучно приземлиться.
Нетрудно найти в темной комнате белого голодного бультерьера. Совсем не трудно, только надо ли?
Мужик заходит в аптеку:
- Девушка, дайте литр медицинского спиртику.
- А рецепт у вас есть?
- Эх, был бы рецепт, я бы его сам сделал!