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Воскресенье, 08.11.2020
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Сделай паузу и подними себе настроение: смешные анекдоты
Обновлено 11:14 Сегодня Телеграф

Разговор двух девушек:

- Ко мне вчера Ваня приходил. Поужинал. Переспали. Утром позавтракал и ушел.

- А что приходил?

- Не знаю. Может, что сказать хотел.

У нас доминошники во время игры тратят энергии больше, чем футболисты.

Братья Райт стали великими не из-за того, что их самолет взлетел, а благодаря тому, что он смог благополучно приземлиться.

Нетрудно найти в темной комнате белого голодного бультерьера. Совсем не трудно, только надо ли?

Самое время улыбнуться: утренние анекдоты для хорошего настроения

Мужик заходит в аптеку:

- Девушка, дайте литр медицинского спиртику.

- А рецепт у вас есть?

- Эх, был бы рецепт, я бы его сам сделал!

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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