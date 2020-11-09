Проснись и улыбнись: юморная подборка свежих анекдотов

Едет машина по шоссе. Вдруг водитель видит - бежит вдоль обочины мужик, а за ним три здоровенных грязных пса с оскаленными мордами.
Прямо на пятки мужику наступают.
Ну, водитель машину тормозит, распахивает дверь и кричит мужику:
- Если хотите - садитесь!
- Вот спасибо! А то меня редко кто соглашается подвозить с моими песиками.
Как-то сапожник подзывает к себе своего сына и говорит:
- Слушай, сынок. Когда тебе было 12 лет, ты с отличаем закончил Кэмбридж! Потом в 18 ты перешел в Оксфорд и получил там диплом с отличаем. Но теперь ты уже большой и тебе пора определиться, кем ты станешь в жизни.
Кусок пирога держится во рту максимально две минуты, в желудке три-четыре часа, а вот на бедрах он держится ужасно долго.
- Нам нужно с тобой серьезно поговорить! Что ты себе позволяешь?!
- А что случилось?!
- Мне сказали, что ты спал с моей лучшей подругой!
- Понятия не имею, кто из них твоя лучшая подруга...
Спрашиваю у внучки:
- Кто съел печенье?
- Ниндзя.
- Что-то я их не вижу.
- Их никто не видит.