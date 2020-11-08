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Воскресенье, 08.11.2020
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Прекрасного вам воскресного вечера: смешные анекдоты для настроения

Прекрасного вам воскресного вечера: смешные анекдоты для настроения
Обновлено 17:00 Сегодня Телеграф

У мужика отбирают абонемент в бассейн.

- За что?

- Ну Вы же писаете в бассейн!

- Ну так все же писают!

- Да, но с вышки, только Вы!

Хоронят алкаша. Один из друзей:

- Гляньте, умер аж позавчера, а выглядит как "огурчик"!

- Ну так, три дня не пьет!

Застукал кота за заточкой когтей о бетонную стену. С одной стороны понятно, что пора завязывать кормить его всякой химией, а с другой - как-то стремно его теперь не кормить...

- Пожалуй, я возьму что-нибудь легкое, чтобы не портить мою изящную осанку!

- Блин, Петрович задолбал, давай бери бревно, и поперли!

Сделай паузу и подними себе настроение: смешные анекдоты

Встретились два грузина:

- Горе у нас, горе, Гоги парализовало, руку парализовало, ногу парализовало, всю левую сторону парализовало!

- А мужское достоинство как?

- С этим все в порядке, он успел на другую сторону перекинуть!

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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