Прекрасного вам воскресного вечера: смешные анекдоты для настроения

У мужика отбирают абонемент в бассейн.
- За что?
- Ну Вы же писаете в бассейн!
- Ну так все же писают!
- Да, но с вышки, только Вы!
Хоронят алкаша. Один из друзей:
- Гляньте, умер аж позавчера, а выглядит как "огурчик"!
- Ну так, три дня не пьет!
Застукал кота за заточкой когтей о бетонную стену. С одной стороны понятно, что пора завязывать кормить его всякой химией, а с другой - как-то стремно его теперь не кормить...
- Пожалуй, я возьму что-нибудь легкое, чтобы не портить мою изящную осанку!
- Блин, Петрович задолбал, давай бери бревно, и поперли!
Встретились два грузина:
- Горе у нас, горе, Гоги парализовало, руку парализовало, ногу парализовало, всю левую сторону парализовало!
- А мужское достоинство как?
- С этим все в порядке, он успел на другую сторону перекинуть!