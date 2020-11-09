Понедельник - не повод грустить: подборка забавных анекдотов

— Мама, что нужно делать, чтобы сохранить здоровье и хорошие отношения с мужем?

— Вовремя закрывать рот, доченька!

Шеф на собрании:

— Уважаемые коллеги! Кто из вас в этом году быстрее всех выполнит план, тот получит от меня шоколадку!

— Шеф, а может лучше зарплату…

— Ну, начинается! Поздно, я уже купил шоколадки!

Мама, как придут меня сватать, то вы просто кивните головой, что согласны, а не падайте на колени с криком: - Спасителе наши!

Как говорила моя мудрая бабушка, лучшее упражнение для рук - это считать деньги. Нормализует давление, снимает нервный стресс, улучшает зрение, аппетит, гардероб, настроение и сон. Избавляет от головной боли и плохих мыслей.

Речь в ЗАГСе — как лицензионное соглашение. Никому не интересно, но сказать «согласен» надо.