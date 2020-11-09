Понедельник - не повод грустить: подборка забавных анекдотов

— Мама, что нужно делать, чтобы сохранить здоровье и хорошие отношения с мужем?
— Вовремя закрывать рот, доченька!
Шеф на собрании:
— Уважаемые коллеги! Кто из вас в этом году быстрее всех выполнит план, тот получит от меня шоколадку!
— Шеф, а может лучше зарплату…
— Ну, начинается! Поздно, я уже купил шоколадки!
Мама, как придут меня сватать, то вы просто кивните головой, что согласны, а не падайте на колени с криком: - Спасителе наши!
Как говорила моя мудрая бабушка, лучшее упражнение для рук - это считать деньги. Нормализует давление, снимает нервный стресс, улучшает зрение, аппетит, гардероб, настроение и сон. Избавляет от головной боли и плохих мыслей.
Речь в ЗАГСе — как лицензионное соглашение. Никому не интересно, но сказать «согласен» надо.