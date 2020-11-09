Продолжаем веселиться: подборка самых смешных анекдотов на вечер

Девушка получила права, забрала мужа с работы, подъезжает к перекрестку и смело проезжает на красный.

— Милая, ты куда на красный свет?!

— Странно, я утром ехала — зеленый горел!..

Еврею трудно понять, для чего нужны тренажерные залы. Зачем поднимать тяжелые предметы и опускать их в одном и том же помещении.

Идет солдат с отцом по улице, а навстречу им четыре девушки в мини-юбках. Солдат остановился как вкопанный и внимательно смотрит на девичьи ноги. Те уже и прошли, а он все смотрит им вслед. А потом покачал головой и говорит отцу: А одна из них шла не в ногу.

Кошка Карла Лагерфельда, унаследовавшая 200 млн долл, пожертвовала крупную сумму на борьбу с собаками.

Если вам звонит менеджер Сбербанка и хочет проверить вашу карту, всегда просите представиться полностью: имя, фамилия, погоняло, статья, по которой сидит.